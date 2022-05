Oggi l’addio di Scurcola Marsicana e Cappelle dei Marsi a Danilo De Simone

Scurcola Marsicana. Lutto cittadino a Scurcola Marsicana e a Cappelle dei Marsi per l’ultimo saluto a Danilo De Simone. Questo pomeriggi le due comunità diranno addio al motociclista marsicano di 42 anni che ha perso la vita la scorsa settimana schiantandosi contro un autobus sulla strada per Luras, in Sardegna, dove era da poco arrivato per trascorrere alcuni giorni insieme a un gruppo di amici centauri.

I funerali si terranno alle 15 nella chiesa di San Nicola di Bari, a Cappelle dei Marsi, suo paese di origine. Grande cordoglio è stato espresso nel territorio di Scurcola Marsicana, dove era nato e cresciuto, per la sua scomparsa improvvisa. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati al primo cittadino, Nicola De Simone, fratello della vittima e ai genitori, Sabatino ed Enza.

De Simone, anche se da anni viveva a Roma dove si era laureato all’università la Sapienza e dove si era sposato con Francesca, biologa, dalla quale aveva avuto due bambine, era molto legato alla famiglia e appena poteva tornava a Cappelle per trascorrere qualche giorno con i genitori e con il fratello.

L’arrivo della salma, che è stata messa a disposizione della famiglia dalla magistratura sarda per il trasferimento a Cappelle, è previsto alle 15. Subito dopo il rito funebre sarà sepolto al cimitero di Alba Fucens.