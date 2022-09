L’addio ad Alessia, Fracassi: “Non ci sono parole o gesti che possano sanare il vuoto che si è spalancato”

Avezzano. “Oggi i nostri sguardi, i nostri pensieri, le nostre preghiere e i nostri sentimenti sono tutti rivolti alla Casa del Padre, la Chiesa parrocchiale di San Pelino”, afferma il consigliere comunale Ernesto Fracassi, delegato per la frazione di San Pelino, che questo pomeriggio ha preso parte al funerale della piccola Alessia, morta a soli 12 anni mentre giocava nel campetto dell’oratorio.

“Oggi è il tempo delle lacrime, dei ricordi teneri e dei saluti dolci per la piccola Alessia, bambina meravigliosa, dal sorriso indimenticabile. Da amministratore ma soprattutto da sanpelinese e da padre, assieme all’amministrazione tutta, mi unisco al dolore immenso che sta provando la famiglia. Stiamo vivendo come comunità giorni drammatici: nostro dovere è quello di ascoltare, di esserci e di continuare a lavorare per la memoria e per il futuro. Alessia ci ha lasciato il dono dell’innocenza; dobbiamo essere presenti nel silenzio, nel rispetto delle lacrime e del crudo dolore. Esserci come concittadini, come vicini di casa, come amici in ogni forma e sostanza. , possiamo solo porgere il nostro cuore”, ha concluso Fracassi.