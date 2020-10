Oggi la proclamazione degli eletti ad Avezzano, parte il Di Pangrazio bis. Al via il toto giunta

Avezzano. Parte il Di Pangrazio bis. Questo pomeriggio alle 15 verrà proclamato sindaco Gianni Di Pangrazio. Dopo la seconda tornata che ha visto Di Pangrazio avere la meglio su Tiziano Genovesi sono terminate le operazioni burocratiche e tutto è pronto per la proclamazione degli eletti.

A causa dell’emergenza coronavirus che impone il distanziamento sociale la cerimonia si svolgerà al castello Orsini dove ci sono spazi ampi e tutti avranno la possibilità di assistere. Un referente del tribunale di Avezzano proclamerà il sindaco Di Pangrazio e i consiglieri Roberto Verdecchia, Ignazio Iucci, Domenico Di Berardino, Cristian Carpineta, Fabrizio Ridolfi, Alfredo Chiantini, Gianluca Presutti, Nello Simonelli, Maria Antonietta Dominici, Lucio Mercogliano, Carmine Silvagni, Alessandro Pierleoni, Alessandra Cerone, Ernesto Fracassi e Maurizio Seritti e per l’opposizione Genovesi, Alfredo Mascigrande, Iride Cosimati, Anna Maria Taccone, Filomeno Babbo, Mario Babbo, Stefano Lanciotti, Lorenza Panei e Antonio Del Boccio.

E’ partito intanto il toto assessori. Già nei giorni scorsi si era ipotizzata la presenza in giunta di persone rappresentative dei vari settori sociali della città. Di Pangrazio, quindi, punterà su professionisti che hanno deciso di sposare il suo progetto per Avezzano ma anche su persone che nel tempo si sono dimostrate “fedeli”. Ad affiancarlo, infatti, con tutta probabilità ci sarà Domenico Di Berardino ex presidente del consiglio.

In giunta potrebbe esserci anche Alfredo Chiantini, avvocato che già in campagna elettorale si è distinto per alcune tematiche affrontate, ma anche Ridolfi, Mercogliano, Dominici e la presidente regionale Fidal Concetta Balsorio. Non è chiaro ancora che ruolo avranno Babbo e Del Boccio che al ballottaggio hanno sostenuto Di Pangrazio. Si ipotizza un posto in giunta e un ruolo da presidente del consiglio. Ma per il momento ancora tutto tace.