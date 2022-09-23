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Oggi il consiglio comunale in sessione straordinaria, variazioni di bilancio al centro dell’incontro

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di Luna Zuliani 4

 

Avezzano. Il Consiglio Comunale di Avezzano è stato convocato dal Presidente Fabrizio Ridolfi, in sessione straordinaria ed in adunanza di prima convocazione, per il prossimo 23 settembre 2022, alle ore 17, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Comune, ed in seconda convocazione, con le medesime modalità, per il giorno 26 settembre 2022, alle ore 17.

Ecco l’elenco degli argomenti posti all’Ordine del Giorno che saranno discussi dall’Assise Civica.

  1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2021. ART. 233-BIS DEL TUEL.
  1. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 29 LUGLIO 2022 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDONE”.
  1. COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. CONFERMA DELLE DECISIONI ASSUNTE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 60/2015 E SUCCESSIVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/12/2015.
  1. (CRON. N. 29/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 054 2021 00024646 84 000 EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – RELATIVA ALL’IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PROCESSUALI DELLA SENTENZA N. 263/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO.
  1. (RGAL N. 85/2016) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 596/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA NELLA CAUSA CIVILE DI SECONDO GRADO ISCRITTA AL N. 596/2017 R.G.
  1. (RGAL 40/2017) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.1323/2021 EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N.907/2017 R.G.A.C. COMUNE DI AVEZZANO C. SOC. IT. S.P.A.
  1. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88 DI UN’AREA GRAVATA DA USO CIVICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 22 PART.LLA 40 CON SOVRASTANTE FABBRICATO ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA A FAVORE DEI SIG.RI SARRECCHIA CESIDIO, MARCO E ALESSIA, FERRERI VINCENZO E RANIERI MARIA ROSA.
  1. RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVA A DEI BENI GIÀ GRAVATI DA USO CIVICO VENDUTI ALLA SIG.RA RIGHI GIUSEPPINA.
  1. MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI” PROT. N. 0034128/2022 DEL 17/06/2022.
  2. ART. 166 T.U.E.L. N. 267/2000: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLE DELIBERE DI GIUNTA DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

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