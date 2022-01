Oggi festa del Tricolore, ma ecco la bandiera del monumento ai caduti del mare

Avezzano. Ecco, nella giornata della festa del Tricolore, come si presenta la bandiera del monumento ai caduti del mare ad Avezzano, in piazzale Matteotti.

Una foto-segnalazione che arriva direttamente dai residenti che chiedono decoro verso un monumento importante quanto gli altri ma che oggi, giorno in cui si celebra il tricolore, si presenta così.

Non è il primo episodio in città: già tempo fa, infatti, era stato denunciato e segnalato il tricolore strappato nella sede di Avezzano della Asl, in via Monte Velino. Numerosi utenti hanno segnalato l’accaduto con l’obiettivo di denunciare “condizioni di degrado in un ufficio pubblico”.