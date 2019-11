Oggi a Trasacco l’ultimo saluto a Eugenia Ippoliti, la Marsica si stringe attorno alla sua famiglia

Trasacco. La Marsica in lutto per la scomparsa di Eugenia Ippoliti. La collaboratrice dell’Afes, consorzio di alta formazione e sicurezza, mamma di due giovani ragazze è scomparsa ieri a seguito di una lunga malattia. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Fazi per la scomparsa della 54enne molto conosciuta in tutta la Marsica per la sua professionalità e cordialità.

Pur vivendo ad Avezzano Eugenia era molto legata al suo paese d’origine, Trasacco. Per questo la famiglia ha deciso di celebrare i funerali questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Cesidio.