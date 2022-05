Oggi a Gioia dei Marsi i comizi della lista “Sempre uniti verso il futuro”

Gioia dei Marsi. Pomeriggio intenso a Gioia dei Marsi per la candidata alla carica di primo cittadino, Emiliana Longo, vice sindaco uscente, che incontrerà insieme ai suoi candidati la popolazione.

Tre i comizi elettorali della lista “Sempre uniti verso il futuro” guidata dal candidato sindaco Longo previsti per oggi: alle 16.30 in piazza Domenico Giancarli località Sperone, alle 17.15 in piazza della Repubblica a Gioia dei Marsi e alle 18.15 in piazza a Casali d’Aschi, frazione di Gioia.