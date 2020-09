Oggi a Celano l’ultimo saluto a Domenico Carusi, l’addio a un uomo buono e generoso

Celano. Quando c’era un appuntamento, un convegno, un evento politico Domenico Carusi era sempre lì nelle prime file pronto ad ascoltare e poi a discutere di quanto si era detto con i suoi compagni. Una persona generosa, altruista, sempre pronto ad aiutare un amico e a rendersi disponibile quando c’era da fare qualcosa. Anche nei giorni scorsi durante la campagna per il rinnovo del consiglio comunale di Celano era al fianco dei suoi storici compagni di partito ai quali fin da subito aveva dato la sua totale disponibilità.

Domenico era un uomo del fare, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre cordiale e generoso anche con le parole. La sua scomparsa a soli 59 anni non solo all’interno del Partito democratico dove militava da sempre ma anche all’interno della sua comunità ha lasciato tutti senza parole.

In tanti ieri, appreso della sua morte improvvisa, non sono riusciti a dire nulla. Persone con le quali aveva percorso un pezzo di vita insieme hanno pianto per questa scomparsa che lascia ancora troppi perchè. Il via vai ieri casa di Domenico è andato avanti per tutto il giorno. Venerdì sera era in piazza IV Novembre con i suoi compagni per sostenerli durante la chiusura della campagna elettorale. La mattina poi l’amara notizia.

Oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria a Celano si terranno i funerali. In tanti, nel rispetto delle normative per il contrasto al coronavirus, prenderanno parte ed esprimeranno il loro cordoglio alla moglie Vincenzina e le figlie Alina e Adriana.