Officina Select Car: quando piccolo è sinonimo di eccellente

Manutenzione auto: un grattacapo per alcuni, un incubo per molti. Scegliere l’officina giusta può cambiarti la vita. La tua e quella degli altri. Ma spesso spesso si rischia di spendere molti soldi senza ottenere un servizio adeguato. Cosa tanto più vera, quando si ha a che fare con vetture di marchi prestigiosi e iconici, su cui mettere le mani diventa ancora più delicato. Lo sanno bene da Select Car di Avezzano, il concessionario Land Rover e Jaguar, che negli anni, grazie al suo professionale servizio di officina, si è guadagnato la fama di affidabilità e garanzia. Non solo nel bacino marsicano, come sarebbe ovvio, ma anche in un territorio più allargato, che arriva fino a Roma, Pescara e si spinge anche nel reatino, nel frosinate e fino in Campania.

“Abbiamo clienti che si rivolgono a noi anche dalle grandi città costiere o dalla Capitale o perfino da Napoli“, ci racconta Andrea Cieri, responsabile dell’accettazione. “Ci preferiscono perchè essendo un’officina specializzata di dimensioni più contenute riusciamo a riservare loro una cura e un’attenzione ai dettagli che magari in centri più grossi, alle prese con grandi numeri, possono sfuggire“.

Il nostro è un approccio su misura, che parte da una valutazione attenta e trasparente delle reali necessità del cliente. Le macchine che vendiamo e che manuteniamo, fuori garanzia, possono richiedere interventi non proprio economici. Ecco, allora, che per noi essere chiari e cercare di far spendere al cliente solo il necessario diventa una linea guida a cui tutti ci atteniamo qui in Select Car.

“Se dovessi elencare altri punti di forza“, prosegue, “partirei dalla preparazione dei nostri tecnici: le auto oggi sono sempre più complesse sotto il profilo della gestione elettronica, e non a caso, solo l’anno scorso, i nostri addetti hanno fatto più di 30 gg di formazione presso la Land Rover Accademy di Bologna“.

“Ma se in concessionari di alto livello e che trattano con brand prestigiosi la preparazione tecnica è un requisito necessario e, in certo senso, scontato, sicuramente quello in cui proviamo a distinguerci è la capacità di trovare spesso soluzioni fuori dal comune. Non ci limitiamo al compitino standard”.

Cerchiamo di risolvere il problema nel miglior modo possibile, anche se questo significa adottare procedure particolari o sobbarcarci dei costi addizionali. Ad esempio, se c’è un problema, andiamo a prenderci la macchina del cliente anche a molti km di distanza e gliela facciamo riavere in tempi rapidissimi“.

“Ecco, quello della rapidità d’intervento è forse un altro nostro punto di vanto. Sempre per il fatto che preferiamo gestire numeri ‘umani”, la nostra officina quasi mai è ‘intasata’, e questo ci permette di limitare al minimo il disservizio per il cliente. Abbiamo poi un magazzino ricambi molto fornito, per cui spesso i pezzi necessari sono già disponibili qui da noi. E anche se li dobbiamo ordinare, abbiamo accordi di consegna al massimo entro il giorno successivo“.

“Insomma, qui all’officina di Select Car, oltre alla professionalità, cerchiamo di andare sempre oltre le aspettative. Perché alla fine, quello che conta, è instaurare una relazione di fiducia, e molti clienti, diventano amici“.

