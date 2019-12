Natale 2019, non sai cosa regalare ai più piccoli della famiglia? Niente paura: da Iperbimbo L’Aquila piovono offerte

E’ così… Natale inizia a far quasi paura. Ogni anno si ripete sempre la stessa storia: cosa regalo ai più piccoli della famiglia? Tuo figlio desidera una mini vespa cavalcabile, tua nipote ha scritto di voler ricevere la casa delle barbie e devi dare il benvenuto al nuovo arrivato nella famiglia del tuo migliore amico? Di sicuro starai pensando che ti serviranno due giorni per soddisfare tutte le richieste ma la verità è che la soluzione si trova proprio a due passi da casa tua. Iperbimbo L’Aquila, infatti, è pronto a rispondere alle letterine spedite per quest’anno.

Oltre alla vasta gamma di prodotti presenti in negozio (che riescono ad accontentare le domande anche dei bambini più esigenti in termini di ultime tendenze), Iperbimbo ha lanciato un volantino con offerte valide fino al 31 dicembre.Quindi, sicurezza, qualità, fantasia e convenienza si uniscono per garantire alle famiglie aquilane un Natale con veri e propri effetti speciali. Abbiamo contattato Alessia De Sanctis, proprietaria degli store del capoluogo per saperne di più.

“Per Natale”, ha raccontato, “in negozio si trovano grandi classici che non tramontano mai ma anche novità tutte da scoprire. I bambini sono molto affezionati ai personaggi dei cartoni della televisione: da Cars, Toy Story per i maschietti ai Paw Patrol e Masha e Orso per le femminucce. Quest’anno è in corso, tra l’altro, una grande campagna legata alla principessa Frozen, il cui secondo film è uscito solo qualche settimana fa. Tra i classici, oltre alle tradizioni barbie, sono molto richiesti i giochi da tavola, emblema di una festività da condividere con chi più si ha a cuore. Per noi di Iperbimbo l’importante è far sorridere i più piccoli riuscendo a rispondere alle richieste dei giochi che attendono da un intero anno”.

Cosa aspetti? Corri da Iperbimbo e godi di quell’assistenza che gli acquisti online non possono regalarti. Il team ti saprà consigliare il regalo giusto per le tue esigenze. Clicca qui per leggere tutte le offerte dedicate al Natale 2019.