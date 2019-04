SpazioLavoro: nuove offerte ad Avezzano, ecco tutte le informazioni

Avezzano. Nuove offerte di lavoro nel capoluogo marsicano. Sono due le aziende alla ricerca di figure professionali specializzate negli ambiti richiesti. Di seguito tutte le informazioni relative al tipo di impiego e ai requisiti necessari. Ecco gli annunci disponibili.

Consulente commerciale con fisso e portafoglio

Ente richiedente: Optima Italia spa

Requisiti

Titolo di studio minimo : diploma di maturità

: diploma di maturità Esperienza minima : non richiesta

: non richiesta Requisiti minimi: automunito (disponibilità auto 100%), disponibilità Full Time, buona capacità di apprendimento, dimestichezza nell’utilizzo di PC e Tablet

Descrizione

Spesso i problemi legati alla figura del consulente commerciale sono il porta a porta, le chiamate a freddo e gli oneri della partita iva, tre variabili che possono rendere questa attività molto complicata, quando invece può essere un lavoro di grandi soddisfazioni, guadagni e realizzazione, dove decidi tu quanto guadagnare, potenzialmente senza limiti. A oggi Optima è uno dei leader nel settore delle utenze: telefonia, internet, energia elettrica, gas, mobile e non solo, siamo in costante crescita e prossimi alla quotazione in borsa.

Tipo di industria per questa offerta: telecomunicazioni

telecomunicazioni Categoria: Vendite – Agenti

Vendite Agenti Livello: autonomo

autonomo Orario : 9-18.30

: 9-18.30 Stipendio: 1.500€ – 2.400€ metti/mese

Stampatore flessografico

Requisiti

Titolo di studio minimo: diploma di Maturità

diploma di Maturità Esperienza minima: 2 anni

Descrizione

Temporary Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per prestigiosa azienda cliente, operante nell’ambito delle materie plastiche e specializzata nella produzione di articoli in film quali biopolimeri e polietilene, uno stampatore flessografico. Il ruolo prevede le seguenti mansioni: caricamento della bobina e degli inchiostri in macchina per avviare la stampa, gestione del cambio bobina e degli inchiostri sulla base degli ordini dei clienti, definizione dei fabbisogni dei materiali di produzione e delle scorte di magazzino.