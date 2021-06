Offerte di lavoro nella marsica: ecco le figure ricercate e come candidarsi

Avezzano. Ecco le nuove offerte di lavoro pervenute presso il centro per l’impiego di Avezzano: la prima è per un impianto di produzione dove si ricerca una risorsa per gestire l’impianto di conglomerato bituminoso; la seconda è per un capo squadra montaggio arredi e falegname esperto; l’ultima è per Cassieri addetti alle vendite.

Si cerca un solo Tecnico impianti di produzione. L’Attività da svolgere, dopo adeguato training nell’area produttiva, è la gestione dell’impianto di conglomerato bituminoso.

Requisiti:

-Preferibile esperienza nella mansione;

-Diploma perito elettronico – meccanico – meccatronico – elettronico;

-Conoscenza livello buono Pacchetto Office;

-Preferibile età inferiore a 40 anni.

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per 3 mesi con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 25.06.2021

Si cerca un capo squadra montaggio arredi/falegname esperto. L’attività da svolgere: montaggio a regola d’arte di tutti i prodotti d’arredo per il residenziale. Dovrà essere in grado di gestire in autonomia le varie fasi di consegna, scarico e check out. Organizzerà ed ottimizzerà il tempo ed il lavoro proprio e del proprio assistente.

Requisiti:

-Esperienza lavorativa nella mansione indicata da almeno 5 anni (requisito indispensabile).

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 25.06.2021

Si cerca un Cassiere addetto alle vendite sede Carsoli. I requisiti: età inferiore a 29 anni, iscrizione al programma Garanzia Giovani.

Tipologia contrattuale: tirocinio. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 25.06.2021