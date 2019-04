#SpazioLavoro: Live Communication Srl cerca nuovi collaboratori per la sede di Avezzano e da remoto a Roma e in Abruzzo

Ti piace scrivere e raccontare ciò che accade nel tuo territorio? Sai cos’è il content marketing e cosa significa scrivere per obiettivi?

Vorresti diventare un giornalista, o magari già lo sei e vorresti allargare le tue collaborazioni? Un microfono in mano non ti spaventa? Sei un cercatore di notizie e le sai rielaborare in maniera originale? La parola SEO per te non è il singolare di SEI?

Se queste, tutte o in parte, sono le tue competenze allora contattaci! Cerchiamo persone come te!

La Live Communication Srl , un gruppo editoriale da anni attivo sul territorio abruzzese, proprietario delle testate web abruzzolive.it , pescaralive.it , marsicalive.it , confinelive.it ,

laziolive.it , trendemoda.it , guidadelgusto.com . Ci occupiamo di comunicazione e marketing, attraverso produzione di contenuti ed eventi, che diffondiamo su vari canali del mondo dell’informazione, sia digitali che cartacei.