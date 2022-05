Odissea al Ps di Avezzano, donna di Carsoli: 24 ore per cambiare un pannolone

AVEZZANO – L’altro ieri sera una donna di Carsoli viene prelevata d’urgenza nella Piana del Cavaliere a causa di un grave malore che faceva pensare ad una ischemia cerebrale. E ci sono volute 24 ore per fargli cambiare il pannolone con il quale era arrivata al Pronto soccorso di Avezzano. E’ quanto denunciano i figli della donna increduli ed indignati per il trattamento riservato alla propria madre ma anche a molte altre persone. “Un vero e proprio caos, gente ricoverata tenuta per ore nei corridoi e come si può vedere in foto, malati giacenti su una barella senza nemmeno un lenzuolo di protezione e con le scarpe vicine ai piedi in una busta. A nostra madre il primo cambio di pannolone è arrivato dopo 24 ore dallo stazionamento in pronto soccorso, mentre giaceva tra tanti altri parcheggiati in attesa di trovare un letto per il ricovero”.

