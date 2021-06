“Ocean drive”, esce sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Ester Cesile

Avezzano. Dopo l’uscita del primo singolo “203”, per l’etichetta Purple Mix, Ester Cesile torna con il suo nuovo brano, dove decide di ripercorrere immagine dopo immagine la storia della sua ultima relazione, dove il finale ricorda lo storico romanzo di Tristano e Isotta.

“Ocean drive” viene raccontato così dall’Artista: “Ho incontrato un ragazzo qualche anno fa, è risuonato in me così a lungo che ho deciso di scrivere questa canzone per lui ” – continua – “Ho cercato di racchiudere tonalità dolci e

malinconiche, che sprigionano un carico emotivo molto forte e intenso, che spero possano coinvolgere l’ascoltatore trascinandolo in questa dimensione lontana e allo stesso tempo vicina alla realtà dei miei sentimenti.”.

Il progetto, dal sound internazionale, è stato realizzato dallo stesso artista e prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Ester Cesile, classe 1997 è una cantautrice italiana. Nel 2020, in attesa del suo primo disco ufficiale, ha pubblicato “Scrivo di te” un EP di quattro brani, curato interamente da Walter Babbini presso il PurpleMix Studio.

Ester, come cantautrice sembra desiderare che le sue canzoni, che lei definisce lettere d’amore, vengano lette come confessioni, che parlano in un modo particolare, vero, intimo e allo stesso tempo consapevole di quelli che sono stati e sono i suoi sentimenti.