Occupazione suolo e pubblicità, il Comune affida test a campione alla Soget

Avezzano. Il Comune di Avezzano annuncia verifiche a campione del Comune per l’occupazione del suolo pubblico e la pubblicità commerciale: il censimento ai soli fini statistici effettuata da personale della Soget, autorizzato dal Comune e munito di apposito tesserino di riconoscimento, parte domani e andrà avanti per 15 giorni. “L’iniziativa”, informa l’assessore al bilancio, Loreta Ruscio, in sintonia con il dirigente del settore finanziario, Massimiliano Panico, “non s’inquadra nell’attività di accertamento di violazioni tributarie o sulle entrate di competenza comunale, ma costituisce unicamente un test a fini statistici, mirato a rilevare tutte le tipologie di occupazione e di divulgazione di pubblicità commerciale effettivamente presenti in zone del territorio di Avezzano”.

L’operazione, quindi, ha l’obiettivo di “fotografare” la realtà per metterla a confronto con la banca dati comunale, ovvero le occupazioni e la pubblicità attualmente censite (passi carrabili, concessioni di suolo, insegne, cartelli, impianti di pubblicità per conto terzi, dehors, tende, tavolini bar, esposizione merci) e quelle, anche del tutto abusive o registrate in modo errato o incompleto, ai fini dell’applicazione del canone.

Il censimento di cespiti assoggettabili a canone unico patrimoniale, entrata di competenza degli enti locali istituita con la legge di bilancio nazionale 2020, è un passaggio obbligato per il Comune propedeutico al riordino del settore tributi: Tosap (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: passi carrabili, mercati, dehors, chioschi, edicole ecc.), Icp (imposta comunale sulla pubblicità: insegne, cartelli, vetrofanie, automezzi) nonché il diritto sulle pubbliche affissioni (manifesti, poster, locandine).