Obiettivo salute: il presidente Luca Tarquini a favore dell’iniziativa “Coaching one to one”

San Benedetto dei Marsi. Mens sana in corpore sano, nell’antichità come nel presente. Proprio nel rispetto del benessere fisico, Luca Tarquini, presidente provinciale centro sportivo italiano dell’Aquila, si fa promotore dell’iniziativa di Coaching one to one “ALLENAMENTO e ALIMENTAZIONE”. “L’obiettivo”, scrive il comunicato dell’iniziativa, “è quello di creare una rete tra le associazioni/società sportive affiliate al Csi e professionisti di settore. “COACHING one to one” è dedicato ai clienti dei centri sportivi, e non solo, e ha lo scopo di professionalizzare, nei minimi dettagli, il servizio erogato per il raggiungimento di obiettivi personali, nel rispetto delle singole esigenze. In questo particolare momento capita di trovarsi di fronte a falsi professionisti e operatori di settore, senza qualifiche né competenze certificate, che pretendono di elaborare piani di allenamento o, peggio ancora, di mettere a punto piani alimentari, con specifiche grammature, senza possedere titoli, senza aver conseguito una laurea e senza avere alcuna abilitazione professionale”.

“Se il Covid ha velocizzato il processo di digitalizzazione ha, purtroppo, anche ampliato e rafforzato il mercato on line, all’interno del quale spesso spadroneggia il marketing ma non la serietà professionale. Schede di allenamento e piani alimentari diventano quindi frutto di semplici “copia e incolla”: è così che definisco le innumerevoli schede che si vedono oggi che non sono supportate da alcuna specifica spiegazione tecnica. Per contrastare tanta diffusa e preoccupante approssimazione e per garantire la serietà specialistica del servizio erogato nasce l’idea di combinare e unire diverse competenze professionali e metterle a disposizione dei nostri clienti/associati – Sport (in palestra, all’aperto o altre discipline) e Nutrizione. Abbiamo quindi pensato di costituire un Team di professionisti seri e qualificati che, ognuno nel proprio settore di competenza, possano mettersi al servizio dell’utente. Un valore aggiunto che faciliterà il passaggio a uno stile di vita sano basato su un’efficace attività sportiva e un corretto regime alimentare, evitando sedute di allenamento troppo lunghe, intense e spesso noiose o diete basate su privazioni alimentari o preparati chimici. A ognuno il suo piano, in base a esigenze e obiettivi personali! Il tutto correlato da uno studio basato sull’anamnesi alimentare e sportiva con check settimanali e assistenza quotidiana”, conclude. I professionisti interessati a prendere parte all’iniziativa possono segnalare la loro adesione inviando il proprio curriculum a [email protected]