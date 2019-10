Nuovo Tatami per la palestra di Sante Marie, il maestro Iacoboni “merito di Berardinetti”

Sante Marie. La palestra di Sante Marie ha potenziato l’equipaggiamento per le esercitazioni del Karate. Da alcuni giorni, infatti, i ragazzi possono usufruire del nuovo Tatami, donato dall’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Berardinetti.

Felice il maestro Gianni Iacoboni ha raccontato così il gesto delle istituzioni: “È iniziato tutto con una stretta di mano sincera, con rispetto e tanta voglia di fare”. Ha affermato, “Sono seguiti dei progetti ed è iniziata una vera collaborazione con il comune di Sante Marie. Così, qualche giorno fa, ho chiesto al sindaco il permesso di comprare una piccola porzione di Tatami a disposizione degli allievi. Di sua sponte, Berardinetti si è dichiarato subito disponibile”.

Commenta, infine, “non sono un esperto di politica, ma secondo me, c’è una cosa che accomuna il Karate al sindaco, la fattività. Berardinetti, oltre ad esser un amico, è un vero fattivo. Sono passati solo 7 giorni dal nostro incontro ed ecco qui il nuovo Tatami. Un grazie immenso e di cuore a lui e all’amministrazione comunale di S Marie da parte dell’Atarashi Taiyo Karate Do per la fiducia datami e per la vicinanza nei progetti in essere”.