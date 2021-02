Nuovo screening a Pescina, su 332 tamponi un solo nuovo caso di positività

Pescina. Nuovo screening a Pescina per mappare il contagio da Coronavirus. Il sindaco Mirko Zauri ha chiamato a sottoporsi al tampone soprattutto la “popolazione scolastica”.

“Un pomeriggio di lavoro intenso, anche ieri, al drive-in allestito alle porte della città, per cui torno a ringraziare operatori sanitari, volontari amministrativi, volontari di protezione civile comunale e associazione nazionale alpini per la loro disponibilità”, ha fatto sapere il primo cittadino, “si tratta di una mappatura preventiva fatta nel processare i tamponi antigenici su base volontaria ai tanti genitori accorsi con i propri figli. I dati ci mettono in tranquillità dato che di 332 tamponi processati è risultato un solo caso di positività. Persona che già si trovava in quarantena preventiva per via di un contatto stretto. Tengo a precisare che si tratta di una persona che non fa parte del mondo della scuola”.