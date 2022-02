Nuovo regolamento assegnazione terreni adibiti a pascolo: primo incontro con associazioni

Celano. Si è svolto questa mattina, nel Municipio di Celano, il primo ed essenziale incontro per formulare il nuovo regolamento comunale per l’assegnazione dei terreni adibiti a pascolo gravati dall’uso civico.

Alla riunione, oltre al Consigliere comunale di Celano Dino Iacutone, delegato ai pascoli, hanno partecipato i tecnici comunali Luigi Aratari e Daniela Santilli e i tecnici specializzati delle tre associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ovvero Coldiretti, Confagricoltura e Cia per illustrare la nuova proposta di regolamento. In questa prima fase, è stata rivista la vecchia regolamentazione con l’intento di procedere in tempi brevi ad un nuovo regolamento che presenti elementi di semplificazione, soprattutto per agli allevatori.

“L’incontro è stato proficuo e collaborativo –ha dichiarato al termine dell’incontro il delegato Iacutone– in quanto è stata ravvisata e condivisa la necessità di formulare quanto prima un nuovo regolamento che possa soddisfare in primis le esigenze degli allevatori. L’Amministrazione comunale di Celano riconferma l’impegno a raccogliere le istanze degli allevatori residenti e procedere in seguito alle assegnazioni”.

L’iter per la formulazione del nuovo regolamento comunale prevede che a breve ci sia la convocazione di un tavolo politico, con la partecipazione di tutte le componenti politiche, per arrivare entro la fine del mese di marzo all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento.