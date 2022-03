Nuovo progetto per il centro Italia Nuoto, arriva la pallanuoto femminile

Avezzano. Il Team Centro Italia, in collaborazione con il Centro Italia Nuoto, parte con un nuovo progetto: la pallanuoto femminile.

Da oltre 20 anni impegnata nel mondo dello sport natatorio,la società ha deciso di intraprendere una nuova avventura per rendere più completa possibile l’offerta agonistica per i ragazzi e le ragazze di tutto l’Abruzzo e non solo.

Pronto a collaborare con altre società del Lazio,come ASD SWIMMING CLUB di Tivoli,presieduta da Miriam Cardone con allenatore e responsabile Igor Sunzini, il Team Centro Italia Nuoto capitanato dai tecnici Manuel Bombelli e Diego Verrocchi si sta preparando ad affrontare il campionato di pallanuoto femminile Under 16 della Federazione Italiana Nuoto.

Data di inizio il prossimo 13 Marzo ad Ancona con la squadra VELA ANCONA ormai da anni sul panorama nazionale.

In un momento storicamente difficile per molti settori, soprattutto quello sportivo, è encomiabile il lavoro e la progettualità di società come il Centro Italia Nuoto che mette in primo piano i giovani,rinnovando continuamente i propri obiettivi.

Tutti pronti per questa nuova avventura tutta al femminile! Secondo Appuntamento in casa il 2 aprile con il MOIE.

La Rosa: Ilaria Angelozzi, Denise Macerola, Carolina Barbaresi, Emma Alfonsi, Giulia Borghi, Vittoria Di Giacinti, Giordana Di Micco, Francesca Grande, Giorgia Lanna, Antinea Piloca, Ginevra Spano, Angelica Tortora, Clara Tortora, Lucrezia Pascale.