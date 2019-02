Nuovo Prg, è lite sui troppi poteri all’Urban center. L’opposizione promette battaglia in consiglio

Avezzano. Troppo potere all’Urban center per le scelte riguardanti il piano regolatore generale. È questa l’ultima patata bollente che sta facendo tremare la giunta De Angelis. La giunta ha preparato un documento preliminare da sottoporre al consiglio comunale nel quale veniva specificato, passo passo, quello che sarà il ruolo della struttura guidata dall’ex consigliere della giunta Di Pangrazio ed ex assessore della giunta De Angelis, Rocco Di Micco.

La prima Commissione consiliare, che doveva discutere di questo punto all’ordine del giorno, si è conclusa con un nulla di fatto, mentre nella Commissione capigruppo è andata in scena un’accesa discussione tra maggioranza e opposizione.

I consiglieri di minoranza infatti hanno annunciato che daranno battaglia in aula sul punto riguardante i poteri cncessi all’Urban center in seno alle scelte da fare per il nuovo Piano regolatore. Anche tra i banchi della maggioranza però non mancherebbero i malumori su questa scelta che qualcuno ha reputato non a norma.

Bisognerà attendere le prossime ore per capire come De Angelis e i suoi si muoveranno, ma soprattutto per percepire l’umore interno alla maggioranza che potrebbe poi avere conseguenze decisive nel voto in aula.