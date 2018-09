Nuovo polo universitario marsicano, De Angelis: Avezzano potrebbe diventare la quarta università d’Abruzzo

Avezzano. Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in cui si è parlato del rilancio della sede di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza UNITE e sulle iniziative che il Comune di Avezzano ha intrapreso, d’intesa con UniTe, con l’ Università degli Studi di Teramo e il CRUA, per dare vita a un vero e proprio Polo Universitario Marsicano. Presenti alla conferenza il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, l’assessore Leonardo Casciere, la professoressa e docente Angela Musumeci, Rocco Micucci, amministratore unico del Crua e l’assessore Chiara Colucci.

Tante le novità e le iniziative espresse con orgoglio dal primo cittadino avezzanese, Gabriele De Angelis: “la sede universitaria presentava da tempo delle serie criticità. Abbiamo quindi deciso, dopo sei anni, di metterci le mani bene e regalare agli studenti universitari un vero e proprio polo universitario. Come premessa occorre considerare il progressivo calo delle iscrizioni alla Facoltà di Giurisprudenza nella sede distaccata di Avezzano, calo fisiologico, per certi versi, dovuto da un lato ad una oggettiva riduzione degli iscritti alla Laurea Magistrale in Giuriprudenza, un fenomeno nazionale, e dall’altro ad oggettive carenze locali, dovute all’inadeguatezza della sede rispetto alle esigenze degli studenti e dell’Università di Teramo”.

“L’idea di coinvolgere il Crua, ex Crab, è nata per trovare insieme una soluzione adeguata alle tante criticità. Teramo sarà spostata dentro i locali del Crua, locali che secondo noi sono del tutto confacenti per gli studenti e rappresentano modernità, in quanto sono dotati di aule predisposte per le lezioni, di una mensa e di laboratori per lo studio”, ha dichiarato il sindaco.

“Obiettivi condivisi dell’avviato percorso di revisione della Convenzione sono: dotare la Facoltà di una nuova sede, idonea allo svolgimento della attuale attività didattica ed a migliorare il livello e la qualità dei servizi resi agli studenti. La nuova sede individuata è quella del CRUA – Consorzio di Ricerche Unico d’Abruzzo (ex Crab – Via S. Pertini, 106 – Avezzano). A tal fine, per favorire il collegamento con la nuova sede, saranno previste corse dedicate agli studenti compatibili con gli orari di lezione. Si sottolinea, peraltro, che di fronte al CRAB sorgeranno anche altre scuole e che tale zona sarà riqualificata”, afferma il sindaco.

“Il CRUA non sarà soltanto sede della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza“, afferma De Angelis,” ma diverrà un vero e proprio “Polo Universitario della Marsica”, sviluppando percorsi formativi tra le Università di Teramo, L’Aquila, CRUA, aziende locali del settore agroalimentare, Enti economici locali (come Aciam e Cam) e stakeholder regionali”.

“In collaborazione con UniTe c’è la volontà di sviluppare altri corsi di laurea. Un nuovo corso universitario, cosa che rappresenta per me un grande motivo di orgoglio e innovazione: con il dottor Micucci abbiamo individuato quale nuova sede della facoltà di giurisprudenza, della nascente coorte di bioscienze agrarie e tecnologie agroalimentari e di quello che diventerà un vero e proprio polo universitario aperto anche all’Università dell’Aquila”, ha continuato De Angelis.

Grande soddisfazione anche da parte della professoressa Angela Musumeci, docente di diritto costituzionale e membro del senato accademico della prestigiosa università teramana che ha così dichiarato: “in primo luogo voglio ringraziare gli studenti, perché senza il loro aiuto e il loro contributo oggi non ci sarebbe stato il rilancio del polo universitario”.

Presente anche Rocco Micucci, amministratore unico del Crua: “sono molto felice di aver collaborato con l’amministrazione comunale di Avezzano al raggiungimento di questi obiettivi e a questa nuova organizzazione per la città. La logistica è sicuramente fondamentale. Con questo nuovo polo universitario vogliamo valorizzare ancora di più la nuova pista ciclabile della città, che può unire per raggiungere il centro in maniera sostenibile. Oggi possiamo creare qualcosa di innovativo e fare qualcosa di nuovo è già innovativo”, continua Micucci.

“Importante novità sarà la notte dei ricercatori, volta in primis agli studenti ma soprattutto a tutte le famiglie di Avezzano. La notte dei ricercatori si svolgerà il prossimo 28 settembre, dalle 21 alle 24, nei locali della Crua, in via Sandro Pertini. In occasione dell’evento saranno organizzate delle visite guidate, laboratori didattici, storie ed esperienze e green party a Km0. Seguirà poi il concerto dei Vanesia, band emergente di Avezzano: questo per valorizzare sempre di più la nostra comunità marsicana”, ha dichiarato l’amministratore unico Crua.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, l’università e il sindaco per la vicinanza espressa a noi studenti”, ha affermato Mario Pisotta, rappresentante degli studenti di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. “Siamo stati una squadra unita e, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti per il bene degli studenti, dell’Ateneo e di tutta la comunità”.

“Vorrei precisare che tutte queste importanti novità riguardanti la sede universitaria non hanno comportato alcun costo”, conclude il sindaco De Angelis, “il Comune non spenderà un euro di più rispetto ai costi attuali. Saranno potenziate le attività di comunicazione ed orientamento al fine di comunicare con ulteriore efficacia l’offerta formativa di una Università che è luogo di produzione di saperi, momento di valorizzazione delle suscettività locali e porta aperta sul mondo delle professioni. Dobbiamo tutti insieme potenziare il costituendo “Polo Universitario Marsica” nella sua capacità di attrazione di studenti, operando in ottica di prossimità geografica”.

“Ciò significa travalicare i confini regionali amministrativi, interessando nelle politiche di sviluppo della didattica le platee di Lazio, Molise, Puglia e Marche, in ottica di una nuova progettualità che punti a definire una formazione universitaria moderna, proiettata fuori dall’ambito esclusivamente locale e che possa candidarsi a giocare un ruolo da protagonista per l’area centro-sud. Occorre però operare per il miglior radicamento della Università sul territorio della Marsica”, ha affermato il sindaco.

“L’iniziativa di rilancio coinvolgerà tutti i comuni della Marsica nonché le associazioni di categoria o gli imprenditori privati o le società pubbliche o miste, come ad esempio Cam ed Aciam, che dovranno essere parte attiva nella realizzazione di stage, tirocini formativi, convenzioni con imprese, enti locali e Tribunale, nonché percorsi di specializzazione mirati sulla domanda di lavoro proveniente dalla specifica realtà locale. Un ringraziamento va anche all’assessore Leonardo Casciere, assessore delegato che mi ha affiancato in questa importante fase di lavoro, e all’assessore Chiara Colucci”, ha concluso De Angelis.