Nuovo polo formativo comunale marsicano a Borgo Strada 14, inaugurazione prevista per il 20 dicembre

Celano. Importanti decisioni riguardanti i borghi di Strada 14 e Ottomila sono state prese nel corso della riunione tenutasi l’altro giorno in Municipio tra il Vicesindaco di Celano Angela Taccone ed il gruppo di lavoro rappresentato da alcune componenti dell’associazione “non smettere di sognare”, dello sportello

Informagiovani e dalla portavoce di Borgo Ottomila. All’incontro ha preso parte anche il neo consigliere comunale Simplicio Rocchesini. “Sono soddisfatta dell’esito dell’incontro – afferma Taccone – perché si è voluto dare un segnale tangibile dell’attenzione rivolta alle piccole realtà quali le frazioni di borgo Strada 14 e Ottomila che saranno sempre parte integrante del tessuto sociale ed amministrativo della nostra Città”.

Il primo argomento in discussione è stato quello riguardante l’inaugurazione del nuovo polo formativo comunale marsicano. Si sono conclusi, infatti, i lavori di manutenzione e c’è stato quindi il via libera alla cerimonia per inaugurare ufficialmente la nuova scuola di formazione di Borgo Strada 14. “Finalmente il

nostro sogno sta per diventare realtà – dice con tono entusiasta il Vicesindaco Taccone – inaugureremo il

nuovo polo di formazione che seguirà l’iter per l’accreditamento regionale, previsto dalla regione

Abruzzo. Ci tengo a precisare che la concessione dell’accreditamento è subordinata al sussistere di

specifici requisiti specifici e alla soddisfazione qualitativa dell’offerta formativa”.

Il taglio del nastro si terrà simbolicamente il giorno 20 dicembre e nel corso del summit è stato predisposto anche il programma della manifestazione: alle ore 17 cerimonia inaugurale con rituale intervento di saluto da parte delle autorità comunali; alle ore 18 si terrà un’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini del Borgo i contenuti del

progetto ed alle 19,30, infine, momento di festa dedicata ai residenti che si svolgerà all’interno di un Palatenda installato nella piazza del Borgo.

Sempre nel corso della riunione in Municipio è stato altresì deciso che venerdì 8 novembre a Borgo Ottomila si terrà un incontro con i cittadini per informarli del programma stilato in occasione della Sagra della patata che si terrà il 7 dicembre. Alle 17 è prevista un’assemblea pubblica, alle ore 18,30 l’accensione del falò ed alle 19,30 l’inizio vero e proprio della sagra. Un altro argomento dibattuto ha riguardato la serata in discoteca dedicata agli anziani della Città.

Il ritorno in discoteca (dopo la bella esperienza dello scorso anno) dovrebbe esserci appena dopo la festa dell’Immacolata (8 dicembre). “Rivolgo un particolare invito a tutti coloro che fanno parte delle due associazioni anziani di Celano – conclude Angela Taccone – a partecipare a questa serata, metteremo a disposizione autobus, servizio trucco per le signore ed alla fine aperitivo con cena per tutti”. Infine, è stato deciso di trasferire, a partire dal prossimo mese di dicembre, lo sportello “Informagiovani” dalla sede di Borgo Strada 14 all’ufficio Urp ubicato nel palazzo municipale.