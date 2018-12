Nuovo parco periurbano ad Avezzano, la proposta del Centro Giuridico del cittadino: valore storico del territorio

Avezzano. Nuovo parco periurbano ad Avezzano. Un intervento su otto ettari che acquisirebbe un grande valore dal punto di vista estetico – paesaggistico e ricreativo ed esalterebbe gli aspetti naturalistici e storico-archeologici di tutto il comprensorio territoriale.

La proposta e la priorità sull’intervento forestale di utilizzazione selvicolturale nella località dei Cunicoli di Claudio arriva direttamente dallo Studio del Centro Giuridico del Cittadino offerto al Comune di Avezzano.

“Lo scorso 4 novembre inviai al vice sindaco Lino Cipolloni e all’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti“, scrive Augusto Di Bastiano al primo cittadino avezzanese, “un quadro economico e relazione per intervento sull’impianto di conifere presenti nei pressi dei Cuniculi di Claudio”.

“Il lavoro è stato eseguito da Serafino Sgammotta”, spiega Di Bastiano, “con il supporto di Corrado Sterpetti, su sollecitazione del Centro giuridico del cittadino. I due professionisti ben volentieri hanno predisposto un lavoro di base da fare nell’area in oggetto e noi con il loro consenso ben volentieri lo cediamo al Comune di Avezzano”.

“In questi giorni rivisitando l’area evidenziamo due criticità a nostro avviso urgenti“, continua Di Bastiano, “la prima nella porzione di superficie sotto strada, dove è stata impiantata una parcella di douglasia, dove si evidenziano diffusi fenomeni di disseccamento a carico degli alberi presenti per cause parassitarie e ambientali e questo può essere dannoso sia per tutta l’area dei cunicoli sia per il territorio”.

“Come seconda criticità“, prosegue Di Bastiano, “abbiamo notato la presenza di pali in cemento dismessi che andrebbero tolti all’interno dell’area dove sono presenti i cunicoli di Claudio. Voglio ricordare che qui grazie alla Camera di Commercio, che ha finanziato i lavori alla sopraintendenza che li sta eseguendo ed alla fattiva collaborazione del Comune di Avezzano e del Consorzio di Bonifica, sta nascendo una area di pregio e di valorizzazione dei Cunicoli di Claudio”.

“Come associazione”, conclude, “riteniamo che sia utile un sopralluogo per verificare le nostre segnalazioni che a nostro avviso possano causare danni a breve in tutta l’area”.