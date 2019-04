Nuovo parco giochi a tema dinosauri ad Avezzano, al via il contest per la scelta del nome

“I bambini crescono con le immagini dei posti delle favole, di paesi immaginari. Le architetture dei bambini sono quelle che li accompagnano per tutta la vita”, ha detto l’architetto Mario Persia, che ha redatto il progetto, “quelle che un bambino conosce meglio sono quelle dei luoghi dove trascorre il tempo, dopo la propria abitazione ci sono quelle del parco che frequenta. Quello che abbiamo provato a fare è far diventare realtà la fantasia dei bambini in un luogo inclusivo, dove nessuno venga discriminato”.

L’assessore Crescenzo Presutti ha sottolineato l’impegno impiegato dall’amministrazione comunale per creare spazi per far giovare i bambini e anche nuovi parchi in cui godere della natura. Il tutto nell’ottica di una qualità di vita con standard più elevati in tema di mobilità sostenibile e quindi di benessere e salute. Presente anche Alberto Lamorgese il consigliere comunale di riferimento della zona nord della città.

Stefano Di Fabio, ingegnere e dirigente del settore Ambiente, ha spiegato agli studenti che entro il 5 maggio dovranno pensare ad un nome e proporlo all’amministrazione che sceglierà quello più bello e più caratteristico. L’istituto scolastico che si aggiudicherà il concorso riceverà 300 euro di premio, per gli altri tre ci sarà un premio di “consolazione” di cento euro.

Ogni scuola sarà libera di far partecipare i bambini di tutte le classi per poi scegliere il nome da segnalare al Comune. Il nome del parco potrà essere accompagnato da un disegno che rimarrà nell’insegna all’ingresso.

Le attrazioni del parco saranno un tirannosauro rex, un triceratopo e un coccodrillo, tutti riprodotti in dimensioni reali. Ci saranno poi scivoli, altalene, una carrucola e tanti altri giochi, tutti a tema. Ci saranno giochi inclusivi per far divertire i bambini diversamente abili.

A donare alla città le attrazioni preistoriche è stato l’imprenditore Berto Savina, titolare dell’#Italsav Srl, azienda che opera da anni sul mercato internazionale di import/export. Un parco giochi simile, è stato inaugurato a Cuba: un dono che il noto imprenditore ha fatto nella città dove da tanto tempo lavora a cui si aggiunge ora un dono anche alla città d’origine, Avezzano. Durante la conferenza stampa è stato proiettato un video realizzato al Vinitaly di Verona da Valentina e Gianluca Savina, i figli di Berto, suoi collaboratori nell’azienda. “Siamo felici che il nome del parco sarà scelto dai bambini”, hanno detto, “siamo fuori per lavoro ma saremo con voi all’inaugurazione”.

L’apertura del nuovo parco giochi, che nascerà su via Massa D’Albe, è in agenda per la fine di giugno.