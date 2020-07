Nuovo ospedale ad Avezzano, Verì: si farà e avrà 228 posti letto. 83milioni di euro svincolati

Avezzano. A ottobre partirà l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale. Sarà una struttura con 228 posti letto e servirà tutta la Marsica grazie agli 83 milioni di euro svincolati. L’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, della Lega, è arrivata ad Avezzano per sostenere insieme al consigliere regionale Simone Angelosante il candidato sindaco Tiziano Genovesi e ha annunciato importanti novità per quel che riguarda il nuovo ospedale.

La tempistica ufficiale sulla progettazione e la realizzazione ci sarà nel prossimo mese di ottobre con la presentazione della rete ospedaliera. Accanto ai due amministratori, il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Avezzano, Tiziano Genovesi, che ha fatto gli onori di casa visto che la conferenza stampa si è svolta nella sede elettorale del capoluogo della Marsica.

La Verì ha anche presentato un mini piano per il “vecchio” nosocomio: l’imminente potenziamento della terapia intensiva, nell’ambito del riordino della rete Covid-19: si passerà da 6 a 14 posti letto con due milioni di investimento, poi la realizzazione di bagni più vicini alla stanze dei ricoverati, a partire dal reparto maternità, e un intervento al Pronto soccorso. L’amministratore salviniano, nel rivendicare i buoni risultati della sua gestione, ha anche annunciato concorsi e assunzioni: “Abbiamo presentato i due dg nominati di recente che si affiancano ai due manager al lavoro dal settembre scorso, negli incontri ho ribadito che si deve dare impulso a concorsi ed assunzioni, in tal senso voglio ricordare che una settimana dopo che ho assunto la carica, ho firmato il via libera a 280 assunzioni”.

“Quello di Avezzano – ha assicurato la Verì – resterà un ospedale di primo livello, con tutti i reparti necessari. Grazie alla rete Covid, che abbiamo presentato tra le prime otto regioni italiane, il nosocomio potrà beneficiare di circa due milioni di euro: 1,385 per il potenziamento della terapia intensiva, che passerà da 6 a 14 posti, e 854.208 euro per la sub-intensiva. Entro tre mesi la rimodulazione sarà operativa: a questo si aggiungeranno i fondi per ristrutturare il Pronto Soccorso”.

Sul nuovo ospedale, la Verì è stata chiara: “È fondamentale che diventi una realtà in grado di abbracciare tutto il territorio marsicano. Avrà 228 posti letto, di cui 150 per le specialità di base, 51 per la media assistenza, 12 per l’alta assistenza e 14 per la terapia intensiva e sub. Dei 228 posti 208 saranno per degenze ordinarie, 20 per il day surgery. A ottobre, quando presenteremo la nuova rete ospedaliera, avremo un quadro chiaro delle tempistiche. È importante, però, sapere che i soldi ci sono, sono sbloccati e la Regione sostiene con forza questo progetto. Le opposizioni ci attaccano ma la Lega e il Centrodestra hanno lavorato per rimettere a posto le tante negatività ereditate e poi programmato per migliorare la offerta sanitaria con azioni e progetti concreti”.

Genovesi ha rivendicato con forza il ruolo della Lega: “Il nuovo ospedale sarà una realtà fortemente voluta da noi e che si integrerà con il progetto di ‘Avezzano, città del benessere’ che abbiamo già presentato. Un obiettivo che difenderemo con i denti perché sarà anche in grado di dare ossigeno all’economia. Con il nuovo ospedale Avezzano rafforzerà, facendo rete, il ruolo guida nell’ambito della città-territorio, in tal senso, riusciremo a dire la nostra, anche nei confronti dell’Aquila”.

Angelosante, che di professione fa il medico, ha sottolineato che la vicenda del nuovo ospedale “dimostra come questo Governo regionale e questo assessore tengano molto alla città di Avezzano”.