Nuovo no delle associazioni al progetto di intubazione del torrente di Rianza, si attende l’esito del Via

Capistrello. Hanno di nuovo spiegato perchè non vogliono l’intubazione del torrente di Rianza le 18 associazioni che ieri mattina si sono presentate insieme ai rappresentati dei due comuni di Capistrello e Morino che da mesi lottano contro l’intubazione del torrente di Rianza. A causa del riesame accolto dal comitato via e presentato dalla società Abruzzo energie rinnovabili che vuole realizzare la centrale idroelettrica sul corso d’acqua di Pescocanale ieri mattina sono ripartite le audizioni in Regione.

Le associazioni hanno presentato nuovi appunti al progetto con l’obiettivo di bloccarlo definitivamente e preservare l’aspetto naturalistico dell’area. I tecnici della Regione si sono presi ora del tempo per poter analizzare nel dettaglio tutte le problematiche riscontrate dalle associazioni e decidere se dare l’opportunità alla società di realizzare la centrale idroelettrica o dire definitivamente no al progetto che potrebbe danneggiare l’ecosistema del fiume