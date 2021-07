Nuovo municipio, il consiglio di Avezzano si prepara a dire sì alla transazione da un milione e mezzo di euro

Avezzano. La partita dell’Irim si avvia verso la finale. Dopo il sì della giunta il consiglio comunale si prepara a discutere la controversia tra il Comune e l’associazione di imprese che ha realizzato il contratto di quartiere II. Martedì, nella seduta del consiglio comunale convocata dal presidente Fabrizio Ridolfi per le 17 nella sala consiliare, si discuteranno quattro punti all’ordine del giorno tra cui quello del caso Irim finito nel mirino dell’autorità giudiziaria e contabile, dopo anni di guerre nelle aule di giustizia depongono le armi e gettano le basi per chiudere definitivamente la partita a costi ridotti per l’amministrazione.

Il Comune di Avezzano dovrà mettere sul piatto un milione e 624mila euro per chiudere definitivamente il capitolo Irim e guardare al futuro. L’assessore Lorenzo De Cesare ha lavorato per arrivare all’accordo con l’associazione di imprese che hanno realizzato la struttura della zona nord di Avezzano con l’obiettivo di far risparmiare l’ente. Inizialmente, infatti, il lodo arbitrale esecutivo era fissato a oltre 2 milioni di euro. Grazie poi alla mediazione portata avanti da De Cesare si è arrivati a un milione e 624 mila euro.

La giunta comunale ha già detto sì alla transazione che ora però dovrà essere vagliata e approvata dal consiglio comunale. Tra gli altri punti all’ordine del giorno che maggioranza e minoranza dovranno discutere ci sarà anche una variazione al bilancio 2021 – 2023, l’assestamento generale di bilancio e l’utilizzo in concessione di un’area a un privato.