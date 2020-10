Avezzano. L’ex sindaco di Avezzano e coordinatore provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, dice la sua sul nuovo Municipio della città e sulla conclusione dell’annosa controversia con l’Irim.

“Durante la nostra amministrazione”, ha sottolineato De Angelis, “abbiamo accelerato le procedure per far rientrare nella disponibilità del Comune l’edificio che dovrebbe ospitare il nuovo Municipio. Sono quindi molto soddisfatto per il risultato raggiunto. Abbiamo lavorato moltissimo per quasi 2 anni e promuovendo una transazione con l’Irim di 1milione e 500mila euro che avremmo dovuto sottoscrivere a luglio scorso, il Comune sarebbe rientrato già da oltre un anno in possesso dell’immobile da completare”.

“Purtroppo, con la caduta dell’amministrazione, il Commissario ha ritenuto di non sottoscrivere il lodo arbitrale ma di appellarsi”, ha precisato l’ex primo cittadino marsicano, “ora l’appello è ancora in corso e non si è concluso come erroneamente ha riportato qualche testata. Se dovesse perdere in appello, le motivazioni abbastanza consistenti del rifiuto della richiesta di sospensiva del pagamento non lasciano sperare in un esito favorevole, il Comune dovrà pagare circa 2milioni di euro (la cifra inizialmente concordata è aumentata e ad essa si sono aggiunti interessi moratori oltre spese legali)”.

“Esprimo comunque soddisfazione per la scelta della nuova amministrazione di proseguire il lavoro da noi intrapreso per concludere in tempi, speriamo più brevi possibile, una vicenda che dura da oltre 10 anni”, ha continuato il coordinatore provinciale forzista, “con il nostro intervento abbiamo dunque velocizzato l’iter per la restituzione ai cittadini di un immobile per il quale hanno già pagato 6 milioni di euro. Ora è necessario che il Comune proceda velocemente”, ha concluso Gabriele De Angelis, “per concludere in tempi brevi la realizzazione di un’opera per la quale i cittadini hanno atteso anche troppo tempo”.