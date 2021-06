Nuovo corso per il rilascio dell’autorizzazione a raccogliere funghi: come fare

Avezzano. La Sezione Marsicana del G.E.M.A. (Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese) organizza i corsi di formazione micologica. L’iniziativa è finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi epigei in Abruzzo, come previsto dalla vigente legge regionale.

Nell’ambito del corso saranno tenute apposite lezioni per conseguire l’attestato valido per il rinnovo del patentino a scadenza quinquennale.

I responsabili della Sezione, nel segnalare la severità delle sanzioni per coloro che venissero trovati ad esercitare la raccolta senza la prescritta autorizzazione, avvisano tutti gli appassionati che sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso che inizierà mercoledì 9 giugno e che avrà una durata di ventiquattro ore, suddivise in dieci lezioni, tenute dalle 18 alle 20, nella sede.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere nelle ore pomeridiane (18– 19,30) nella sede sociale di Avezzano, in via M. Buonarroti, 10 o telefonando al numero 3392850811.

mail: [email protected]