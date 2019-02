Nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati, in 270 hanno già votato. Oggi urne aperte fino alle 13 poi lo scrutinio

Avezzano. Ultime ore per gli avvocati marsicani per recarsi alle urne e scegliere il nuovo consiglio dell’ordine. Questa mattina nel seggio allestito all’interno del tribunale della città, dalle 8.30 alle 13 si potrà votare per uno dei 16 legali in corsa per un seggio al consiglio dell’ordine. Dei 607 aventi diritto ieri hanno espresso la loro preferenza in 270. A contendersi un seggio nel consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di Avezzano ci sono il presidente uscente Franco Colucci e poi Franco Paolini, Sandro Gallese, Antonio Carlini, Mario Lucci, Giovanni Fracassi, Manuela Rinaldi, Annunziata Morgani, Carla Vicini, Clara Cardamone, Stefania D’Ignazio, Valentina Calvarese, Marco Appetiti, Domenico Orrù, Mario Flammini vice presidente di Aiga associazione italiana giovani avvocati sezione di Avezzano e Rita Tabacco. Quest’ultima è subentrata dopo la decisione di Luca Sanità, presidente Aiga, di fare un passo indietro per motivi personali.

Tante sono le novità introdotte in questa tornata elettorale: dalla durata del mandato, all’eliminazione delle liste che sono state sostituite dalle candidature individuali, fino alla scelta del presidente. Subito dopo lo scrutinio, infatti, saranno eletti undici consiglieri e poi il presidente, il segretario e il tesoriere. Le cariche saranno stabilite direttamente dal consiglio nella prima seduta.