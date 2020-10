Nuovo caso di infezione covid nel territorio di Carsoli

Carsoli – Il Sindaco Velia Nazzarro ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Asl che un cittadino residente nella frazione Poggio Cinolfo è risultato positivo al covid 19. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato ricoverato ier l’altro per un malore e quindi sottoposto ad accertamenti diagnostici per il covid di conseguenza. Si tratta di un ultraottuagenario che vive con la moglie parimenti anziana. La donna è stata posta in isolamento, così come tutte le eventuali altre persone con le quali ha dichiarato di essere in contatto.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Carsoli – ha spiegato il sindaco – gli auguro una pronta guarigione e un veloce ristabilimento in salute. “