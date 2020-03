Nuovo caso di Coronavirus nella Marsica, contagiata una persona di Scurcola. Il Comune: prestate attenzione

Scurcola Marsicana. Nuovo caso di Coronavirus nella Marsica. I marsicani contagiati salgono a due. Dopo il medico dell’ospedale di Pescina risultato positivo al test per il Coronavirus, come raccontato da MarsicaLive, c’è un nuovo caso. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale che tramite la sua pagina social ha dato notizia del cittadino risultato positivo al tampone.

“Abbiamo appreso dalle autorità competenti, che un nostro concittadino è risultato positivo al test del COVID19 (o Coronavirus)”, hanno affermato il primo cittadino Maria Olimpia Morgante e la sua amministrazione, “vogliamo rassicurare tutti i cittadini che il Comune di Scurcola sta seguendo meticolosamente tutte le linee guida imposte dagli Enti o Organi superiori o comunque preposti per competenza, per assicurare alla popolazione intera la massima protezione.

In quest’ottica, e per motivi di privacy, non divulgheremo il nominativo del soggetto in questione. Approfittiamo del presente comunicato per invitarvi ancora una volta al rispetto di tutte le regole imposte in questo periodo, al fine di limitare il più possibile il diffondersi del virus”.