Nuovo blackout rete Wind Tre in mezza Marsica, utenti esasperati: paghiamo senza avere un servizio funzionante

Tagliacozzo. Ancora un disastro della compagnia telefonica Tre e Wind che dopo la fusione sembra non riuscire a far fronte alla situazione di disservizio continuo nella Marsica. Ancora una volta l’epicentro del disastro è la zona di Tagliacozzo dove la rete è down da stamattina, dopo una situazione difficile registrata già ieri.

Inutile la raffica di proteste di utenti. Da questa mattina, molti sfortunati abbonati della Marsica occidentale si stanno chiedendo perché WhatsApp non fa inviare i messaggi o perché non si aggiorna il feed di Instagram.

La risposta è sempre quella: tutti i social e la rete internet, come la navigazione e la ricezione e l’invio di email sono inchiodati o vanno a rilento per colpa della rete Wind Tre che ormai sembra un colabrodo. Infatti chi è servito dagli altri operatori non ha nessun problema.

Purtroppo è l’ennesima volta che negli ultimi mesi accade una cosa del genere, soprattutto nella Marsica occidentale e nei comuni intorno a Tagliacozzo, ma in altre occasioni anche ad Avezzano.

In sostanza, la rete unica Wind Tre crea grossi problemi a migliaia di utenti. In alcuni momenti la navigazione è lenta, intorno a 3-4 Mb/sec, anche meno. In altri casi non funziona proprio. “E’ una vergogna”, protesta un nostro lettore, “non capiamo perché questa compagnia non riesce a risolvere i problemi tecnici in questa zona. Vorremmo capire di chi è la responsabilità”.

A chi si è rivolto al servizio clienti questa mattina è stato risposto, come era accaduto negli altri casi passati, che “ci sono dei problemi sulla rete”, ma non sono state fornite tempistiche o spiegazioni più dettagliate. Questi problemi vengono riscontrati da tutti gli utenti, quindi anche dai contratti business, cioè da persona che usano il telefono per lavoro.