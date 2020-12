Nuovo bando per la selezione di Confartigianato imprese, ecco tutte le informazioni

Avezzano. “Cittadinanza attiva contro il disagio e le solitudini nei territori” si presenta come la dicitura del progetto presentato da Ancos lo scorso 21 dicembre e che prevede la selezione di 2 nuovi volontari negli uffici di Confartigianato Imprese nella sede del Comitato Provinciale di Avezzano.

Della durata di 12 mesi, i progetti Ancos avranno una retribuzione di 439,50 euro mensili per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data della richiesta e in possesso di un diploma di scuola secondaria. La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite SPID sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite l’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it mentre nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it è possibile scegliere il progetto di proprio interesse e trovare tutte le notizie relative al bando, in scadenza l’8/02/2021.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano telefonando al numero 0863/26282 o inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected]