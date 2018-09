Nuovo atto vandalico contro il sacerdote, gomme dell’auto squarciate durante il rosario

Tagliacozzo. Ancora un episodio spiacevole per il parroco della chiesa della Madonna dell’Oriente, padre Basilio. Ieri, in pieno pomeriggio, passate le 18, qualcuno è riuscito nuovamente a squarciare le gomme dell’auto del sacerdote, parcheggiata come di solito al di fuori della struttura ecclesiastica. Le motivazioni rimangono ancora ignote, tuttavia sembra ci fossero diversi presenti.

A quell’ora, infatti, Basilio stava recitando il rosario con alcuni dei suoi fedeli, quando all’improvviso un forte frastuono, proveniente dall’atrio della chiesa, ha interrotto il rito. Alcuni sono usciti fuori, compreso il parroco che ha ritrovato lo stato degradante della sua macchina. Tra la piccola folla creatasi, sembra che qualcuno abbia visto un uomo fuggire con la sua auto, ma nulla di certo. Il parroco non ha voluto esporre denuncia, ma sono in corso le indagini dei carabinieri giunti sul posto per indagare sul secondo atto vandalico nel giro di pochi di giorni ai danni di padre Basilio. E, soprattutto, quale sarà il motivo che spinge a compiere ritorsioni contro un sacerdote?