Nuovo appuntamento ad Avezzano in piazza Risorgimento con il diritto alla mobilità alternativa

Avezzano. E’ in agenda per domani alle 18.30 in piazza Risorgimento, la tavola rotonda per trattare i tempi legati alla Mobilità Sostenibile “Il diritto alla mobilità alternativa”. L’appuntamento doveva tenersi la scorsa settimana ma per questioni meteorologiche è stato rinviato scatenando una serie di polemiche da parte dei commercianti della città. In attesa dell’inaugurazione della nuova pista ciclabile che attraversa le vie del centro, il Comune di Avezzano, con l’assessorato all’Ambiente a guida di Crescenzo Presutti, ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità e proprio in questa occasione ha organizzato la tavola rotonda che sarà anche una possibilità in più di incontro con i cittadini.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato della Mobilità Sostenibile Marsicana onlus, presieduto da Lucia Coco. Interverranno: Gabriele De Angelis, sindaco di Avezzano, Crescenzo Presutti, assessore all’Ambiente, Dario Raglione, Comitato Mobilità Sostenibile Marsicana, che farà anche da moderatore, Alessandro Tursi, progettista pista ciclabile Avezzano, vice presidente ECF (European Cyclists’ Federation), Luca Persia, direttore CTL (Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica), Università La Sapienza e Antonello Santilli, Wwf Abruzzo Montano. Per l’occasione è stato anche lanciato l’hashtag #VIVIAVEZZANOINBICI