Nuovi software per servizio anagrafe e stato civile, possibili rallentamenti nelle operazioni di sportello. Ecco i giorni interessati

Avezzano. Il Comune, al fine di migliorare i servizi ai cittadini, sta provvedendo a cambiare tutto il sistema informativo ed i relativi programmi software. In particolare il giorno 22 febbraio, la società incaricata consegnerà il nuovo archivio dati. Nel periodo dal 18 al 24 febbraio non sarà possibile eseguire operazioni sui programmi che saranno messi in esercizio a partire dal giorno 25 febbraio.

Dallo stesso giorno 25 febbraio al giorno 1 marzo si terranno sessioni formative per il personale dei Servizi Anagrafe e Stato Civile. I giorni 6, 7, 13 e 14 marzo saranno svolte ulteriori sessioni formative. Per queste ragioni informiamo i cittadini che nel periodo dal 18 al 23 febbraio sarà possibile effettuati i soli servizi obbligatori per legge quali denunce decessi e denunce nascite che prevedono specifici tempi di attuazione.

Nel periodo dal 25 febbraio al 01 marzo potranno essere svolti servizi ma non si esclude la possibilità che si verifichino ritardi nella loro realizzazione. Per quanto sopra, scusandoci per gli inconvenienti procurati, invitiamo i cittadini ad accedere ai servizi di Anagrafe e Stato Civile nei periodi indicati solo se effettivamente urgente. Il dirigente del settore, Massimo De Sanctis. Ermanno Natalini