Nuovi rappresentanti degli studenti per l’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente

Avezzano. Due nuovi rappresentanti degli studenti per l’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Arrigo Serpieri” di Avezzano e Pratola Peligna. Si tratta di Andrea Conte e Angelo Ramunno che si dovranno occupare di gestire questa fase emergenziale.



Sono stati loro i due ragazzi scelti dai coetanei attraverso la piattaforma G-Suite come rappresentanti degli studenti. Anche se fisicamente non si recano a scuola ma seguono le lezioni attraverso smart-phone e pc da casa la dirigente scolastica, Cristina Di Sabatino, ha organizzato ugualmente insieme ai docenti e ai giovani le votazioni

Gli aventi diritto erano 328, hanno votato 102 studenti per un totale del 31,10 per cento. I candidati in corsa per rappresentare tutti gli studenti della scuola erano tre: Angelo Ramunno, Cesidio Di Girolamo e Andrea Conte. Sono stati eletti Conte con 32 voti per la sede dell’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente di Avezzano e Ramunno con 36 per la sede dell’Istituto di Pratola Peligna.