Nuovi progetti per Sabrina Nanni, presidente Aiceberg (Amministratori – imprese e condomini)

Avezzano. Nuovi progetti per Sabrina Nanni presidente nazionale dell’associazione Aiceberg (Amministratori -imprese e condomini). È stata in questo periodo invitata in varie città d’Italia per programmare attività sociali culturali che nei prossimi mesi interesseranno anche l’ Abruzzo e la Marsica .

“Nell’ incontro importante di ieri, tenutosi nel ristorante romano l’Arcano era presente il consigliere Eventi A.e.r.e.c (Accademia Europea per le relazioni Economiche e Culturali) Ugo Mainolfi già Product Manager del Teatro Bagaglino, Consulente Isola del Cinema Roma nonchè dirigente industriale della grande Ristorazione, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, figlio di Elettra Marconi e del principe Carlo Giovannelli morto 3 anni fa, nipote dello scienziato Guglielmo Marconi e il marchese Giuseppe Ferrajoli, proprietario del prestigioso Palazzo Ferrajoli da sempre luogo di incontri culturali, di sfilate di moda”, scrive in una nota alla stampa Sabrina Nanni, “si è parlato della grave situazione economica a seguito della pandemia, delle problematiche sociali, politiche e economiche e soprattutto della gestione dei patrimoni immobiliari dove è anche difficile trovare persone preparate che abbiamo le competenze giuste per l’amministrazione e di come oggi la maggiorparte di chi vive in condominio sia scontenta degli amministratori di condominio, sottolineando anche il problema delle amministrazioni delle case di villeggiatura, molto spesso nelle mani di persone impreparate che costringono a volte chi è possessore di grandi patrimoni a darli via per non ritrovarsi a confrontarsi con la poca trasparenza. Sono stata chiamata anche ad incontri politici, dove ho più volte sensibilizzato sulle difficoltà economiche dei ristoratori, degli ambulanti, degli artigiani e dei professionisti specialmente nelle città di provincia. Dopo le tante battaglie sulla legalità intraprese negli ultimi anni e dopo tante iniziative socio-culturali oggi sono impegnata a livello nazionale con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della politica e della moda per nuove iniziative anche sul sociale”.