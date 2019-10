Assunzioni Mc Donald’s Avezzano: arrivano nuovi posti di lavoro. Ecco come candidarsi

Posti di lavoro al Mc Donald’s di Avezzano. Il ristorante è alla ricerca di nuovo personale per implementare il proprio organico. Di seguito tutte le informazioni necessarie e il metodo di candidatura.

Ecco i profili richiesti dal Mc Donald’s di Avezzano.

Si cercano figure manageriali per la gestione e il controllo del ristorante. Disponibilità: full time a 40 ore settimanali.

Requisiti per i nuovi posti di lavoro.

Esperienza nel controllo del ristorante e del personale, gestione di una molteplicità di variabili (rispetto dei tempi, divisione turni di lavoro, soddisfazione di richieste impreviste e contingenti etc) maturati all’interno di grandi realtà aziendali.

Metodo di candidatura.

E’ possibile consegnare il proprio C.V. direttamente nel ristorante Mc Donald’s di Avezzano.

“La crescita all’interno di un sistema come quello di Mc Donald’s non finisce ad Avezzano. Cosa vuol dire? Se qualcuno ha le qualità o la giusta predisposizione per lavorare con noi ma si tira indietro perché pensa di non avere spazio all’interno di un organico già completo o perché pensa di finire la sua carriera laddove l’ha iniziata, sbaglia. Le opportunità lavorative che offre Mc Donald’s vanno anche al di fuori della stessa azienda. Chi mostra di avere passione, professionalità e competenze adeguate, infatti, potrà arrivare a ricoprire ruoli importanti come quello di direttore, manager, supervisore o addetto alla gestione di tematiche più ampie all’interno della catena nazionale. Non candidarsi perché non c’è aspettativa di crescita vuol dire perdere una grande opportunità lavorativa”, il commento di Gaetano Miranda, licenziatario dei Mc Donald’s di Avezzano e L’Aquila.