Nuovi parroci a Celano, Santilli: fiero di don Ilvio e don Gabriele. Grazie per tutto a don Claudio

Celano. C’è fermento a Celano dopo la notizia di ieri dell’arrivo del nuovo parroco, don Gabriele Guerra, e della nuova guida della chiesa di San Giovanni, don Ilvio Giandomenico. A dare l’annuncio delle novità imminenti è stato proprio quest’ultimo durante la messa domenicale e immediati sono stati gli auguri per entrambe i sacerdoti arrivati da tutta la Marsica. “L’uomo propone e Dio dispone”, ha commentato il sindaco di Celano, Settimio Santilli, “primeggiare servendo, non primeggiare schiacciando. Direi che è il principio che più rappresenta la nomina da parte del nostro vescovo Pietro Santoro, di don Ilvio Giandomenico a nuovo parroco della parrocchia di San Giovanni.

Sono fiero della sua nomina come amico e onorato e compiaciuto come sindaco della nostra Celano. A lui i migliori auguri, sono convinto che saprà farsi valere ed apprezzare sia come sacerdote che come insegnante di fede e di vita, conoscendone le sue enormi doti umane e di solidarietà. Tanti auguri anche a don Gabriele Guerra, nuovo parroco della parrocchia del Sacro Cuore che spero di conoscere ed accogliere quanto prima nella nostra città. Un sentito ringraziamento mi sento di esprimerlo con affetto e gratitudine al nostro caro don Claudio per quello che ha rappresentato e fatto per Celano nel suo lungo percorso sacerdotale”.