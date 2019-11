Nuovi locali per la scuola materna Collodi di Avezzano, all’inaugurazione ci sarà anche il ministro dell’istruzione

Avezzano. Oggi alle 16 il commissario straordinario del comune di Avezzano, Mauro Passerotti, ha incontrato il personale docente, gli operatori e gli alunni della scuola materna “C. Collodi” nel quartiere di Borgo Angizia in occasione della consegna dei nuovi locali del plesso scolastico. Con la consegna dei nuovi locali si è posto fine alla condizione di disagio derivata dalla evacuazione, avvenuta all’inizio del 2013, del plesso della Collodi dalla originaria sede di via Garibaldi in una sede provvisoria all’interno dei locali della scuola secondaria inferiore “Marini”, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate dall’amministrazione

Il progetto, di importo complessivo pari a 1.220.000,00 euro, è stato finanziato dal Miur, e cofinanziato dal comune nella misura di 590.630,00 euro attraverso l’utilizzo di risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione. L’edificio ospita una scuola materna di 3 sezioni con una capienza fino a 90 alunni, e una superficie utile di 668,50 metri quadri. La struttura è stata realizzata in cemento armato con copertura in legno, è ad alta efficienza energetica (classe nzeb) con un ampio utilizzo di materiali ecocompatibili e un impianto fotovoltaico da 16 kilowatt di potenza. Gli ambienti, parzialmente arredati, sono di nuova concezione, spaziosi, colorati e luminosi nonché a diretto contatto con l’area esterno costituita da un bel prato naturale. In un’ottica di completamento della riqualificazione della zona, è stata prevista nel programma triennale delle opere pubbliche in un breve futuro la realizzazione della piazza antistante il complesso scolastico.

Il commissario Passerotti precisa che l’amministrazione straordinaria ha in programma un’apposita cerimonia di inaugurazione alla quale è prevista la partecipazione del ministro della pubblica istruzione, che avrebbe manifestato particolare interesse a presenziare all’evento. La data dell’inaugurazione è ancora da definire.

“La manifestata presenza del ministro” afferma il commissario Passerotti “testimonia l’apprezzamento della autorità centrali per l’enorme sforzo fatto dalla città nel contesto del programma degli interventi per la sicurezza delle scuole, nell’ambito del quale ad oggi sono state già consegnate otto scuole, che interessano una platea scolastica di circa 1600 alunni, che si implementerà con la consegna di ulteriori due scuole in via di ultimazione, per complessivi 2600 alunni su un totale di circa 4100. Giova infine soggiungere che sono in corso le progettazioni per ulteriori due interventi di adeguamento strutturale (scuola primaria di San Pelino e scuola dell’infanzia di Caruscino) completamente finanziati (progettazione ed esecuzione) con fondi statali della ricostruzione post sismica, che consentiranno di aumentare la sicurezza di ulteriori 700 alunni”.