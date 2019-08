Harmony Danza, conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno accademico. E intanto, appuntamento estivo con Pinocchio

Un anno che va e uno che viene. L’inizio di un nuovo capitolo è oramai alle porte in casa Harmony. Ma prima di terminare quello precedente, manca ancora un piccolo step per poter voltare definitivamente pagina. Le ultime righe di questa storia verranno scritte dagli allievi della scuola marsicana proprio domenica 1 settembre in piazza Risorgimento, ad Avezzano.

Sarà a partire dalle 21 che, in occasione degli eventi Estate 2019 della città, Harmony Danza replicherà il saggio spettacolo di fine anno della sezione moderna della scuola. Un benvenuto al mese di settembre, al nuovo anno accademico ma anche un invito, ovvero quello di entrare a far parte della grande famiglia, rivolto a tutti gli appassionati del mondo della danza. Sono questi gli obiettivi dell’appuntamento ormai divenuto fisso per le estati del capoluogo marsicano, oltre alla volontà di dimostrare le capacità acquisite durante l’anno accademico concluso, da parte di allievi e insegnanti.

Ad andare in scena, il musical “Pinocchio”, tratto dal film d’animazione del 2012 di Enzo D’Alò, basato sul romanzo di Carlo Collodi “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. Ad esibirsi saranno gli allievi dei corsi di Hip Hop, Break Dance, Modern e Contemporaneo.

Non c’è più tempo per le vacanze: solo qualche giorno di riposo separerà lo spettacolo estivo dalla “festa di inaugurazione” del nuovo anno accademico. Tutto pronto per dare inizio a un cammino ricco di novità. Volete sapere già qualche sorpresa? Una di queste riguarda le new entry nel team degli insegnati.

Parliamo di Francesca Di Maio, danzatrice, insegnante e coreografa di fama nazionale e internazionale, conosciuta dal grosso pubblico per la sua partecipazione come ballerina professionista ad “Amici” di Maria De Filippi.

Sarà lei a guidare gli allievi dei corsi di Modern per l’anno 2019/2020 di Harmony Danza coadiuvata da un altro docente, Michele Moretti, anche lui proveniente dal mondo televisivo da cui è partito come allievo nella nota trasmissione per approdare poi come professionista in numerose produzioni televisive sia come danzatore che come coreografo; e parliamo di Marco Beheluli, nuova frizzante presenza nel collaudato fortissimo team insegnanti della sezione Hip Hop della scuola: un professionista emergente che affiancherà con il suo stile fresco ed empatico nomi importanti come quello di Alice Cimoroni, insegnante, coreografa, organizzatrice di rilevanti eventi e manifestazioni Hip Hop a carattere nazionale ed internazionale, Eleonora Pacini, mirabile regista dei tanti fantastici musical realizzati dalla scuola, Manuel Santini e il prorompente giovanissimo talento della scuola stessa Ayoub Haraka.

Non è tutto: vi sveliamo un’altra novità. E’ in arrivo da Harmony Danza un corso dedicato alla Pole Dance, un’attività sportiva che sta diventando sempre più amata negli ultimi anni, specialmente dalle donne. Forza, resistenza, flessibilità e coordinazione: sono queste le capacità fisiche su cui ci si concentrerà per lavorare, anche attraverso l’esecuzione di figure acrobatiche, su un potenziamento muscolare intenso e completo.

Ma andiamo per ordire e facciamo un tour tra i corsi che la scuola offre. Ecco una panoramica generale di quelle che sono le attività che, negli anni, hanno contribuito a un’esponenziale crescita di Harmony Danza, riuscendo a farla affermare sul territorio locale, in termini di qualità, professionalità ed efficienza dei servizi.

Biodanza per bambini dai 2 ai 4 anni. Attraverso la musica, il movimento e il gioco si favorisce l’integrazione ritmico- motoria-affettiva individuale e collettiva e l’espressione spontanea e creativa, attraverso la quale si potranno trasformare positivamente, permettendo lo sviluppo armonico del bambino, tutte le emozioni che creano conflitto, disagio, paure. Le attività saranno guidate da Rossella Frozza, specializzata in Biodanza per bambini e adolescenti presso la Scuola di Biodanza Rolando toro di Bologna.

Gioco-danza. Per maschietti e femminucce di 4 anni, un laboratorio del movimento nel pieno rispetto della loro giovane età che consentirà loro di vivere esperienze emotive, relazionali, creative attraverso il corpo e il movimento. Tenuto da Maria Angel De Sanctis, diplomata Accademia Nazionale Danza, specializzata in Danza Educativa con specifiche competenze sulla funzione del gioco in età evolutiva.

Propedeutica alla danza. Dai cinque agli otto anni, ciclo di quattro corsi preparatori alla danza, con programmi didattici distinti e ben strutturati in base all’età e al livello motorio del bambino, per prepararlo allo studio della danza partendo da un lavoro preliminare di conoscenza del movimento in genere (e quindi più genericamente per educarlo al movimento) fino ad arrivare nell’ultimo anno ad un lavoro più specifico atto a fornire la migliore preparazione per l’introduzione allo studio della tecnica accademica. Insegnanti: Candida Giffi, direttrice di Harmony Danza e Maria Angela De Sanctis.

Danza classica. A partire dai nove anni, classi principianti, intermedie e avanzate, con tanti corsi quante sono le età e il livello di studi degli allievi. Per gli allievi più dotati lezioni di preparazione per gli esami di ammissione ai corsi professionali delle più prestigiose scuole di danza italiane. Con Candida Giffi e Mariangela De Sanctis.

Contemporaneo. Corso principianti e intermedio per conoscere ed acquisire i principi base della danza contemporanea e la pratica dell’improvvisazione. Con Paola Campagna, docente di altissimo valore professionale, coreografa, danzatrice e performer.

Modern. Tre distinti livelli a partire dai 7 anni

Hip-hop. Baby hip hop dai 5 ai 6 anni; per bambini dai 7 ai 10 anni, corso Small per principianti e corso Kids per avanzati ; per ragazzi dagli 11 anni in su corso Teen principianti e corso intermedio; corso avanzato.

Break dance e Acrobatica. Corso principianti a partire dagli otto anni, e corso avanzato. Con Manuel Santini, ballerino di Hip Hop e Break Dance, laureando in Scienze Motorie, appassionato ed esperto di Ginnastica acrobatica e Parkour.

Tango argentino. Un percorso interessante per chi vuole accostarsi al tango da principiante e per chi lo ha già praticato, con docenti che integrano principi e tecniche del Body Mind Centering nel lavoro di improvvisazione con il tango. Con Paola Campagna e Sebastiano Foti.

Danza aerea. Una disciplina circense che unisce l’acrobatica aerea alla danza e alla ginnastica, fondendo forza ed eleganza per creare performance suggestive. A partire dagli 8 anni corso principianti, intermedio e avanzato. Luisa Vivio, ballerina con diploma Coni, iscritta all’Albo nazionale insegnanti danza aerea.

Se hai voglia di intraprendere un nuovo percorso che ti aiuterà a coltivare l’amore che nutri per la danza, non ti resta che partecipare all’open day della scuola. Martedì 10 settembre, si terranno lezioni gratuite che ti permetteranno di entrare in contatto con tutte le discipline e ti aiuteranno a capire quella che più fa per te. L’inizio dei corsi è previsto per il 2 settembre. Per info, inviare una mail a info@harmonydanza.it o chiamare 086331325.