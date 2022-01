Nuovi arredi per L’Istituto Serpieri, arrivano gli armadietti per gli studenti

Avezzano. Una visione della scuola come luogo accogliente è quella alla base delle scelte dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “A. Serpieri”.

Dopo l’ampliamento dell’offerta formativa nella direzione dell’innovazione tecnologica e sostenibile e l’implementazione dei laboratori, la scuola si arricchisce andando incontro alle esigenze di salute, sicurezza e privacy dei ragazzi.



“D’ora in poi ogni alunno del Serpieri avrà un proprio armadietto dove riporre il materiale scolastico e quello per le esercitazioni laboratoriali (camici, scarpe antinfortunistiche, ecc.)”, afferma la Dirigente scolastica Cristina Di Sabatino, “abbiamo, in tal senso, iniziato un percorso che guarda anche alla qualità pedagogica dell’ambiente di apprendimento e l’armadietto personale riveste un ruolo importante, sia dal punto di vista della praticità, sia per la responsabilizzazione degli studenti rispetto al conservare i propri oggetti e al prendendosene cura, dando peso cosi il valore delle cose proprie e di quelle altrui. Ogni armadietto e dotato di lucchetto e, in tal modo, ogni studente ha la responsabilità della gestione del proprio spazio”.

L’esperienza di apprendimento deve avvenire in ambienti idonei e, per quanto possibile, adeguati ai bisogni e al benessere di studenti e docenti. Per tale motivo, al Serpieri si è scelto di investire per la creazione di ambienti di apprendimento che trasmettano un’idea di “cura” e che siano di motivazione per gli studenti.