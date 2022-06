Nuove scuole a Caruscino e San Pelino: la speranza è che aprano a settembre 2023

Avezzano. Le due nuove scuole di Caruscino e San Pelino potrebbero aprire già a settembre 2023. Per l’edificio della frazione di San Pelino è stata aggiudicata la gara d’appalto. Le verifiche sono state espletate in questi giorni dall’Ufficio tecnico: manca solo la stipula del contratto con la ditta.

I lavori ammontano ad un importo totale di circa 300 mila euro. A breve partirà il cantiere. Per la nuova scuola di Caruscino, invece, proprio questo giovedì 9 giugno verrà aggiudicata la gara. Per questa struttura vennero stanziati 320 mila euro di risorse CIPE. Si tratta di lavori di adeguamento sismico dell’edificio di via Colantoni.

“Ci lasciamo alle spalle -avverte l’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone- un altro anno scolastico complesso con delle buone novità in cantiere, però, per quel che riguarda la geografia scolastica della città. Le due nuove scuole delle frazioni sono in itinere: la scuola primaria di San Pelino di piazza Di Loreto verrà totalmente ristrutturata grazie a lavori di adeguamento sismico. A Caruscino verrà demolita e ricostruita, invece, una parte del plesso. Le scuole sicure continuano ad essere un nostro obiettivo prioritario: Avezzano cresce se i giovani che la abitano hanno modo e maniera di poter crescere in luoghi adatti, sicuri, funzionali ed accoglienti”.