Nuove opportunità nella Marsica, al via i corsi di formazioni gratuiti per la professione di estetista

Avezzano. Finalmente anche nella Marsica nuove opportunità di formazione per ragazze e ragazzi che non hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno concluso l’obbligo formativo.

Gratuitamente si consentirà agli allievi di frequentare un percorso triennale professionalizzante ed acquisire la qualifica di estetista che faciliterà l’inserimento nel mondo del lavoro. L‘organismo di formazione Sgi Soc Coop, accreditato dalla Regione Abruzzo e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è l’unico che ha raggiunto questo importante obiettivo: dare finalmente una possibilità ai giovani del territorio che non intendono proseguire gli studi con il tradizionale percorso dell’istruzione. Al termine della formazione, finanziata da fondi ministeriali e comunitari, gli allievi saranno qualificati per svolgere la professione di estetista. E’ prevista anche una quarta annualità, sempre gratuita, per l’abilitazione alla professione autonoma.

I corsi saranno svolti presso la sede della SGI ad Avezzano, in via Francesco Crispi 17, ente accreditato

sempre in prima linea per aumentare le possibilità di formazione e lavoro nel territorio della Marsica.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0863 410876.