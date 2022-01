Nuove opportunità di lavoro alla Misericordia di Avezzano, ecco le figure richieste

Avezzano. La Misericordia di Avezzano, nell’ottica di ampliare il proprio organico anche in vista di nuovi sviluppi dei servizi alla collettività, cerca persone di ambo i sessi dai 18 ai 28 anni di età. Il personale, dopo una specifica formazione in campo medico, e con la possibilità di apprendere la guida di un’ambulanza, verrà inserito in organico per 12 mesi, con adeguata retribuzione.

Per maggiori informazioni si può contattare la sede sociale in Via Marconi n°68 ad Avezzano, aperta ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oppure il numero di cellulare 320.56.395.22 (Angela).