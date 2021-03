Nuove offerte di lavoro nella Marsica: si cercano un ingegnere, ragioniere e magazziniere

Oricola. Un’azienda di Oricola ricerca tre figure professionali da inserire nel suo organico nella zona di lavoro della Marsica. Offerte di lavoro che scadranno a fine mese, il 31 marzo 2021.

In particolare si ricerca un Ingegnere gestionale con i seguenti requisiti: laurea triennale o specialistica in ingegneria gestionale; ottime conoscenze informatiche, soprattutto dei programmi Adobe e Mexal. Si offre un contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato.

Poi si ricerca un impiegato/a amministrativo-contabile, sempre per la stessa azienda di Oricola. I requisiti richiesti sono: laurea in economia e commercio o il diploma di ragioneria; ottime conoscenze informatiche soprattutto del programma Mexal. Si offre un contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato.

Infine si ricerca un magazziniere, per la medesima azienda di Oricola. I requisiti richiesti sono: preferibilmente aver maturato esperienza: un diploma scuola superiore; patente C/CQC; disponibilità a trasferte; buona conoscenza dei sistemi di gestione e magazzino. Anche qui si offre un contratto a tempo determinato con trasformazione alla scadenza in un contratto a tempo indeterminato.

Per tutte le candidature occorre inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]